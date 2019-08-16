Дело Атамбаева. Ветераны ГКНБ осуждают действия бывшего президента страны

Ветераны ГКНБ КР выражают свою озабоченность в связи с событиями 7-8 августа в селе Кой-Таш. Соответствующее обращение они направили в СМИ.

В письме указывается, что, несмотря на имеющиеся разные мнения по этому событию, ветераны ГКНБ осуждают противоправные действия бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

«Спецназ «Альфа» ГКНБ во избежание кровопролития шел на задержание малыми силами, без оружия, рассчитывая на благоразумие и законопослушание бывшего президента. Мы считаем, что действия спецназа «Альфа» ГКНБ были адекватными в сложившейся обстановке. Однако окружение Атамбаева встретило представителей власти с огнем и градом камней, оказало ожесточенное сопротивление, в результате которого погиб сотрудник спецназа, многие получили увечья, шестеро взяты в заложники, некоторые из них находятся на лечении», — пишут ветераны ГКНБ.

Ветераны спецслужб призывают народ Кыргызстана к спокойствию и укреплению единства страны.

7 августа спецназ ГКНБ предпринял попытку взять штурмом резиденцию Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Она провалилась дважды. В ходе начавшихся беспорядков пострадало около 45 человек, замкомандира «Альфы» погиб от огнестрельного ранения.

8 августа спецоперацию по задержанию бывшего главы государства уже предприняли спецподразделения МВД. Все дороги в Кой-Таш были перекрыты, связь глушилась, был отключен доступ к Сети. К эпицентру были стянуты по меньшей мере около 3 тысяч сотрудников милиции и спецтехника. После двухчасового противостояния милиции удалось форсировать ситуацию — Алмазбек Атамбаев принял решение сдаться. Его увезли в ГСУ ГКНБ на допрос. Он задержан.

На выездном заседании Первомайского районного суда Бишкека Алмазбеку Атамбаеву избрана мера пресечения — содержание под стражей в СИЗО ГКНБ на время следственных мероприятий до 26 августа.

Алмазбека Атамбаева обвиняют в особо тяжких преступлениях — насилии в отношении правоохранительных органов, убийстве, захвате заложников, массовых беспорядках, коррупции