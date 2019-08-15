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Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке (339)

Мэрия будет судиться за тротуары, занятые постройками

Мэрия Бишкека будет судиться за тротуары, занятые постройками. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, об этом заявил вице-мэр Уланбек Азыгалиев во время традиционного объезда по строящимся объектам коммунального и дорожного строительства.

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На улице Торекула Айтматова продолжается ремонт дороги. Завершить его планируют 22 августа.

«К сожалению, из-за многоэтажного дома № 115, расположенного между улицей Фрунзе и Феодосийским переулком, асфальт проложен по существующим границам, а значит, гораздо уже, чем следовало. На данный момент мы судимся со строительной компанией, построившей незаконно дом», — отметили в мэрии.

Улицу Льва Толстого продлевают в восточном направлении, после завершения строительства она достигнет 15 километров в длину, также на этом участке прокладывают магистральные тепловые сети.

«Вице-мэр Уланбек Азыгалиев поручил специалистам Бишкектеплосети максимально ускорить процесс, чтобы как можно быстрее возобновить дорожные работы. Компания-подрядчик «Технотоп» пообещала закончить работу 1 ноября 2019 года. Отметим, работы по реконструкции тепловых сетей проводятся за счет кредитных средств Российско-Кыргызского фонда развития», — добавили в мэрии.

Дорожные работы идут и на улице Токтоналиева, ее соединяют через мост с улицей Медерова. Он готов на 95 процентов. Компания China Road and Bridge Corporation обещала полностью закончить работу к 30 августа. Дорожные работы проводятся за счет средств гранта КНР.

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Также вице-мэр проверил ход дорожных работ на улице Московской. На отрезке от проспекта Манаса до бульвара Молодой Гвардии заменят асфальтное покрытие, также за счет КНР. Подрядная компания обязалась закончить все работы к 30 августа.

В мэрии напомнили, что для проезда закрыта улица Токтогула. На участке между проспектом Манаса и улицей Уметалиева по заказу ОАО «Бишкектеплосеть» проходит реконструкция магистральной тепловой сети.

Строительная компания «Юнис Курулуш» закончит работы на остальной части улицы чуть позже срока, так как при прокладке теплосети мешают трубы ОАО «Северэлектро». Вице-мэр уже ведет переговоры с представителями ОАО «Северэлектро».
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