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Общество
Сюжет: Безопасный город (369)

«Безопасный город». В бюджет от штрафов поступило более 211 миллионов сомов

В бюджет от сбора штрафов поступило более 211 миллионов сомов. Об этом 24.kg сообщили в ГУОБДД МВД.

С начала запуска проекта «Безопасный город» вынесено 392 тысячи 488 постановлений о нарушении Правил дорожного движения. Из них оплачен 166 тысяч 681 протокол. Оплачиваемость по штрафам составила 43 процента. В бюджет поступило 211 миллионов 478 тысяч 820 сомов.

Со стороны ГУОБДД МВД проводятся все необходимые предупредительные, профилактические и разъяснительные мероприятия по предупреждению дорожно-транспортных происшествий на дорогах республики.
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