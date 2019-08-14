Дело Атамбаева. Бывшего президента посетил в СИЗО глава Центра против пыток

Глава Центра по предупреждению пыток Нурдин Сулайманов посетил бывшего президента Алмазбека Атамбаева в СИЗО ГКНБ. Об этом сообщил сам Нурдин Сулайманов.

По его словам, Алмазбек Атамбаев содержится один в двухместной камере. В ходе беседы бывший глава государства каких-либо жалоб на действия администрации следственного изолятора, а также следственных органов не высказывал.

«Алмазбек Атамбаев отметил, что условия содержания в СИЗО приемлемые, сотрудники относятся к нему с уважением. Трижды в день ему замеряют давление, необходимых медицинских препаратов достаточно, доступ к адвокатской помощи есть», — сказал Нурдин Сулайманов.

Алмазбек Атамбаев попросил решить вопрос отключения света в камере для того, чтобы дать ему выспаться в полной мере. Он также попросил закрыть внешнюю дверь его камеры.

Руководство центра просит по возможности рассмотреть просьбы Алмазбека Атамбаева в соответствии с установленным порядком учреждения.

7 августа спецназ ГКНБ предпринял попытку взять штурмом резиденцию Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Она провалилась дважды. В ходе начавшихся беспорядков пострадало около 45 человек, замкомандира «Альфы» погиб от огнестрельного ранения.

8 августа спецоперацию по задержанию бывшего главы государства уже предпринялиспецподразделения МВД. Все дороги в Кой-Таш были перекрыты, связь глушилась, был отключен доступ к Сети. К эпицентру были стянуты по меньшей мере около 3 тысяч сотрудников милиции и спецтехника. После двухчасового противостояния милиции удалось форсировать ситуацию — Алмазбек Атамбаев принял решение сдаться. Его увезли в ГСУ ГКНБ на допрос. Он задержан.

На выездном заседании Первомайского районного суда Бишкека Алмазбеку Атамбаеву избрана мера пресечения — содержание под стражей в СИЗО ГКНБ на время следственных мероприятий до 26 августа.

Алмазбека Атамбаева обвиняют в особо тяжких преступлениях — насилии в отношении правоохранительных органов, убийстве, захвате заложников, массовых беспорядках.