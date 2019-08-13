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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева (76)

Исполнять обязанности главы ГУВД Чуйской области будет Сапарбек Асаналиев

Приказом главы МВД исполняющим обязанности начальника ГУВД Чуйской области стал Сапарбек Асаналиев. Он ранее занимал должность начальника службы общественной безопасности МВД.

Напомним, что после беспорядков во время штурма дома бывшего президента Алмазбека Атамбаева начальнику ГУВД Чуйской области Самату Курманкулову проломили камнем голову. Сейчас он находится в коме, его госпитализировали в клинику имени Бурденко в Москве.

Сегодня стало известно, что заместитель министра внутренних дел Курсан Асанов уволен с формулировкой «за предательство интересов кыргызской милиции и утерю доверия».
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