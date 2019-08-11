Начальника Чуйского ГУВД Самата Курманкулова будут лечить в Москве

Начальника ГУВД Чуйской области Самата Курманкулова будут лечить в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Уточняется, что сегодня в Бишкекском научно-исследовательском центре травматологии и ортопедии проведен консилиум. В нем принимали участие доктора медицинских наук, нейрореаниматолог Центра нейрохирургии имени Н.Н. Бурденко Александр Полупан и нейрохирург этого же центра Ярослав Латышев.

«При осмотре выяснилось, что повторное​ нейрохирургическое вмешательство не требуется, нужно продолжить интенсивную терапию. В ходе консилиума также принято решение перевести Самата Курманкулова в Москву в Центр нейрохирургии имени Н.Н. Бурденко для дальнейшего лечения», — сказали в ведомстве.

Отмечается, что состояние больного стабилизировалось, его можно транспортировать.​ Вопрос прорабатывается.

Напомним, еще вчера в Минздраве заявляли, что состояние Самата Курманкулова крайне тяжелое и его нельзя транспортировать.

7 августа спецназ ГКНБ предпринял попытку взять штурмом резиденцию Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Она провалилась дважды. В ходе начавшихся беспорядков пострадало около 45 человек, замкомандира «Альфы» погиб от огнестрельного ранения.

8 августа спецоперацию по задержанию бывшего президента уже предприняли спецподразделения МВД. Все дороги в Кой-Таш были перекрыты, связь глушилась, был отключен доступ к Сети. К эпицентру были стянуты по меньшей мере около 3 тысяч сотрудников милиции и спецтехника. После двухчасового противостояния милиции удалось форсировать ситуацию — Алмазбек Атамбаев принял решение сдаться. Его увезли в ГСУ ГКНБ на допрос. Он задержан.

На выездном заседании Первомайского районного суда Бишкека Алмазбеку Атамбаеву избрана мера пресечения — содержание под стражей в СИЗО ГКНБ на время следственных мероприятий до 26 августа.