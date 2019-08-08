Задержание Атамбаева. Двое из 24 пострадавших получили огнестрельные ранения

В Кой-Таше первая попытка спецназа ГКНБ задержать бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева провалилась. Спецназ пытается приступить ко второму штурму дома.

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Как сообщили 24.kg в Минздраве, из Кой-Таша продолжают поступать раненые. На 00.00 23 человека госпитализированы с травмами различного характера. Один из поступивших отправлен на амбулаторное лечение. В Национальный хирургический центр доставили двоих с огнестрельными ранениями. Ранее отмечалось, что один из них — офицер спецназа.

13 человек находятся в БНИЦТиО. Пять — в Чуйской областной, трое — в Национальном госпитале.

Ранее в ведомстве заявляли, что на место выехали пять бригад Чуйской области и дополнительно три бригады из Бишкека, а столичные больницы подготовились к приему раненых.