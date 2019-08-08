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Общество

Чуйской школе-интернату для детей-сирот требуется ремонт. Объявлен сбор

Общественный фонд прав защиты детей-сирот совместно с инициативной группой объявляет сбор средств на ремонт общежития в Чуйской школе-интернате для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщается на странице организации в социальной сети Facebook.

По данным организации, школа-интернат введена в эксплуатацию в 1958 году. Здесь находятся дети со всего Кыргызстана.

«За весь период существования в интернате не было капитального ремонта. Условия для проживания плачевные. Старые окна еще при Советском Союзе забиты гвоздями, двери не закрываются, полы проваливаются. И это только корпус, где дети спят. Школа в аварийном состоянии», — отмечают в фонде.

В организации предлагают совместными усилиями сделать ремонт жилого корпуса, чтобы детям было приятно жить в теплых комнатах, где можно открыть окна.

Фонд объявил сбор денежных средств. Помочь можно, пополнив «Элсом» фонда 0778854035. Организация планирует создать ревизионную комиссию, которая будет контролировать все расходы.

Все подробности можно узнать по телефону 0559800579 (Игорь Беляев).
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