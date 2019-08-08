Чуйской школе-интернату для детей-сирот требуется ремонт. Объявлен сбор

Общественный фонд прав защиты детей-сирот совместно с инициативной группой объявляет сбор средств на ремонт общежития в Чуйской школе-интернате для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщается на странице организации в социальной сети Facebook.
По данным организации, школа-интернат введена в эксплуатацию в 1958 году. Здесь находятся дети со всего Кыргызстана.
«За весь период существования в интернате не было капитального ремонта. Условия для проживания плачевные. Старые окна еще при Советском Союзе забиты гвоздями, двери не закрываются, полы проваливаются. И это только корпус, где дети спят. Школа в аварийном состоянии», — отмечают в фонде.
В организации предлагают совместными усилиями сделать ремонт жилого корпуса, чтобы детям было приятно жить в теплых комнатах, где можно открыть окна.
Фонд объявил сбор денежных средств. Помочь можно, пополнив «Элсом» фонда 0778854035. Организация планирует создать ревизионную комиссию, которая будет контролировать все расходы.
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