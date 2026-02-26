В 2025 году 136 тысяч 568 детей получили выплату «балага сүйүнчү»

Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики сообщает, что по состоянию на 1 января 2026 года единовременную выплату при рождении ребенка «балага сүйүнчү» получили 136 тысяч 568 детей.

Из общего числа получателей 36 детей, родившиеся тройнями и более одновременно.

Напоминаем, что единовременная выплата «балага сүйүнчү» предоставляется при рождении каждого ребенка без учета доходов семьи и составляет 4 тысячи сомов.

В случае рождения в семье одновременно троих и более детей размер выплаты составляет 50 тысяч сомов на каждого ребенка.

При расчете данной выплаты районные коэффициенты не применяются.