Депутат предлагает поднять выплату «балага суйунчу» до 10 тысяч сомов

Депутат Дастан Бекешев предложил увеличить размер единовременной выплаты при рождении ребенка «балага суйунчу» с 4 тысяч до 10 тысяч сомов для стимулирования рождаемости в Кыргызстане.

По его словам, на текущий момент ежегодно на выплату пособия из бюджета расходуется всего 600 миллионов сомов при условии, что в год рождается около 150 тысяч детей.

Нардеп отметил, что необходимо поднять выплату хотя бы до 10 тысяч сомов, что потребует дополнительно 900 миллионов в год.

Если у нас падает рождаемость, нужно начать с этого. Пусть у людей будут деньги хотя бы на первоначальные расходы. Дастан Бекешев

В Министерстве финансов в ответ напомнили, что с 1 июля вводится ежемесячное пособие в размере 1,2 тысячи сомов для детей до трех лет. На эти цели из бюджета будет направлено 10 миллиардов сомов.

В ведомстве добавили, что вопрос повышения «балага суйунчу» можно будет рассмотреть при формировании бюджета на 2027 год, когда будут окончательно просчитаны все доходы и расходы.