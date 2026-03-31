Власть

Депутат предлагает поднять выплату «балага суйунчу» до 10 тысяч сомов

Депутат Дастан Бекешев предложил увеличить размер единовременной выплаты при рождении ребенка «балага суйунчу» с 4 тысяч до 10 тысяч сомов для стимулирования рождаемости в Кыргызстане.

По его словам, на текущий момент ежегодно на выплату пособия из бюджета расходуется всего 600 миллионов сомов при условии, что в год рождается около 150 тысяч детей.

Нардеп отметил, что необходимо поднять выплату хотя бы до 10 тысяч сомов, что потребует дополнительно 900 миллионов в год.

Если у нас падает рождаемость, нужно начать с этого. Пусть у людей будут деньги хотя бы на первоначальные расходы. 

Дастан Бекешев

В Министерстве финансов в ответ напомнили, что с 1 июля вводится ежемесячное пособие в размере 1,2 тысячи сомов для детей до трех лет. На эти цели из бюджета будет направлено 10 миллиардов сомов.

В ведомстве добавили, что вопрос повышения «балага суйунчу» можно будет рассмотреть при формировании бюджета на 2027 год, когда будут окончательно просчитаны все доходы и расходы.
Материалы по теме
В 2025 году 136 тысяч 568 детей получили выплату «балага сүйүнчү»
В 2025 году выплату «балага сүйүнчү» получили 91 тысяча 188 детей
Кыргызстанцы пожаловались на задержку выплаты «балага суйунчу»: ответ Минтруда
Более 57,5 миллиона сомов пособий на новорожденного выплатили за январь
Депутат предлагает пособия «балага сүйүнчү» вкладывать в депозиты
«Балага сүйүнчү» планируют выплачивать в цифровых сомах
С начала года пособие «балага суйунчу» получили свыше 96 тысяч детей
С начала года порталом «Тундук» воспользовались более 2 миллионов раз
За полгода более 70 тысяч детей получили единовременную выплату «балага суйунчу»
С начала года более 60 тысяч детей получили выплату «балага суйунчу»
Популярные новости
Правила въезда иностранцев в&nbsp;Кыргызстан меняют: новые сроки, визы и&nbsp;легализация Правила въезда иностранцев в Кыргызстан меняют: новые сроки, визы и легализация
С&nbsp;1&nbsp;апреля повысят зарплату всем бюджетникам Кыргызстана С 1 апреля повысят зарплату всем бюджетникам Кыргызстана
Бывший глава ГКНБ заявил о&nbsp;&laquo;победе над паспортной мафией&raquo; Бывший глава ГКНБ заявил о «победе над паспортной мафией»
Это всего лишь слухи. Алмамбет Шыкмаматов о&nbsp;своей отставке Это всего лишь слухи. Алмамбет Шыкмаматов о своей отставке
Бизнес
Приведи друга&nbsp;&mdash; получи 200&nbsp;сомов. Другу&nbsp;&mdash; 200 сомов + 200&nbsp;ГБ Приведи друга — получи 200 сомов. Другу — 200 сомов + 200 ГБ
Дороги, вода и&nbsp;озеленение: проекты &laquo;ИМЭКС ПРО&raquo; в&nbsp;селе Октябрьском Дороги, вода и озеленение: проекты «ИМЭКС ПРО» в селе Октябрьском
В&nbsp;Кыргызстане начали дорожать ГСМ. Причины: атаки на&nbsp;Иран и&nbsp;проблемы в&nbsp;России В Кыргызстане начали дорожать ГСМ. Причины: атаки на Иран и проблемы в России
&laquo;МегаСуперХИТ 230&raquo;: выгодный тариф с&nbsp;полноценным 30-дневным периодом «МегаСуперХИТ 230»: выгодный тариф с полноценным 30-дневным периодом
