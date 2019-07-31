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Общество
Сюжет: Дело энергетиков (396)

Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Представитель ТВЕА хвастал связями с Атамбаевым

В Свердловском районном суде Бишкека продолжают рассмотрение уголовного дела о модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

На допрос пригласили руководителя визового пункта МИД в Урумчи Таланта Султанова. Он рассказал, как познакомился с представителем ТВЕА Мусажаном Макелеком.

«Он пришел ко мне в офис, сказал, что является представителем ТВЕА, и попросил оказать содействие в получении кыргызских виз сотрудникам компании. Еще одна встреча проходила в кафе. Он пригласил нас в ресторан на обед, рассказывал о проектах в КР. В частности, о ЛЭП «Датка» — Кемин» и модернизации ТЭЦ Бишкека», — отметил свидетель.

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На следствии Талант Султанов говорил, что Мусажан Макелек хвастался знакомством с Сапаром Исаковым, связями с Алмазбеком Атамбаевым и депутатами Жогорку Кенеша.

«Многие говорят так, даже если они косвенно их знают. Особого значения его словам я не придал. В Синьцзян-Уйгурском автономном округе так принято говорить о знакомстве с чиновниками. Все этнические кыргызы говорят, что мечтают попасть в Кыргызстан, так как никогда здесь не были», — сказал Талант Султанов.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.
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