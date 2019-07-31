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Общество
Сюжет: Дело энергетиков (395)

Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Оборудование от ТВЕА поменяла гендирекция

В Свердловском районном суде Бишкека рассматривают уголовное дело о модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

Подсудимый экс-премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев представил документ от 16 декабря 2014 года, в нем генеральный директор ОАО «Электрические станции» Таалайбек Толубаев изменил оборудование, которое передавала ТВЕА после модернизации теплоцентрали.

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«На прошлом заседании Таалайбек Толубаев заявил, что, если мы найдем документы, он будет отвечать. Письмо о передаче оборудования после реализации проекта подписывал он. ТВЕА намерена оставить оборудование на $1 миллион, в том числе большегрузный кран. В письме указано, что его заменили на трансформаторы, домкраты и другое оборудование», — сказал Жанторо Сатыбалдиев.

О том, что ТВЕА должна была оставить большегрузный кран, говорил и директор ТЭЦ Бишкека Андрей Воропаев. Без него проблематично производить ремонт оборудования.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.
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