Red Jolbors объединит рынки рекламы и коммуникаций Центральной Азии

28-29 сентября состоится VIII Центральноазиатский фестиваль коммуникаций Red Jolbors. Он пройдет в Алматы. В программе — образовательные лекции по коммуникациям и рекламе от спикеров-практиков, дискуссии и конкурс лучших коммуникационных и рекламных решений Red Jolbors Awards, жюри которого определяет лучшие кейсы на рынке. За годы существования фестиваля статуэтка Red Jolbors стала гарантом высокого уровня работы. Чтобы попасть на мероприятие, необходимо приобрести билет на сайте.

1 Что такое Red Jolbors?

Фестиваль Red Jolbors создан, чтобы развивать центральноазиатский рынок коммуникаций и рекламы, вдохновлять и обучать специалистов рынка, повышать профессиональный уровень и быть площадкой для нетворкинга. Он объединяет специалистов всего Центральноазиатского региона.

В 2019 году Red Jolbors расширил аудиторию и из рекламного фестиваля трансформировался в коммуникационный.

Теперь Red Jolbors – мероприятие о рекламе, коммуникациях, блогерах и инфлюенсерах, о специальных проектах и коллаборациях.

Изменилась программа: помимо рекламистов, креативных и арт-директоров, с лекциями выступят маркетологи, пиар-специалисты, event-менеджеры и другие представители отрасли. Список спикеров еще в процессе формирования. Уже подтвердили участие креативные директора и сооснователи агентств, часть из которых — обладатели самой престижной награды «Каннские львы» — Friends Moscow, «Слава», Possible, Zebra Hero, Google, ТНТ, Departament New&Wow Marketing.

2 Red Jolbors Awards

В Red Jolbors Awards, помимо конкурса креативной рекламы, появились три новых: «Лучшие маркетинговые проекты», «Медиа, площадки и сообщества», «Персоны в коммуникациях». Представлена также новая номинация — Event. Узнать подробнее о категориях, номинациях, критериях оценки и правилах подачи можно по ссылке. Фестивальные награды позволят попасть в рейтинг AdAsia, который в этом году разделится на несколько: креативность, digital, маркетинг.

Уже открыта подача работ. Дедлайн — до 26 августа. Заявить работу на конкурс необходимо на сайте www.jolbors.com. C вопросами о подаче работ и оформлении заявок можете обращаться по адресу: sabinareingold@gmail.com

3 История фестиваля

Фестиваль Red Jolbors появился в 2012-м в Бишкеке с целью развития рекламного рынка. Уже на следующий год он окреп и вышел на центральноазиатский рынок. На фестиваль в качестве жюри и спикеров приехали именитые рекламисты, а на площадке мероприятия собрались маркетологи, пиар-специалисты, дизайнеры, продакшен-студии, рекламные агентства из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Азербайджана.

За годы существования фестиваля награда Red Jolbors стала самой желанной в мире рекламы Центральной Азии. Благодаря ей некоторые победители не только расширили список клиентов, но и смогли вырваться за пределы центральноазиатского рынка, получая награды на международных фестивалях.

24.kg выступает информационным партнером фестиваля.