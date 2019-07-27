«Безопасный город». Проект в Кочкор-Ате готовы реализовать четыре компании

Проект «Безопасный город» в Кочкор-Ате готовы реализовать четыре компании. Об этом сообщил портал госзакупок.

ОсОО «Вип-С» готово установить камеры за 7,5 миллиона сомов, «Связьэлектрострой» — за 7,567 миллиона, «Хай-теч Эмир» — за 7,3 миллиона, предприниматель Айдаров Урустам Усенович — за 7,6 миллиона.

Напомним, что мэрия Кочкор-Аты планирует установить камеры с встроенной аналитикой — пересечение линии, определение лица в кадре, датчик движения. Камеры также будут распознавать номерные знаки по трем полосам движения со скоростью до 150 километров в час.

На установку камер выделили 7 миллионов 694 тысячи 430 сомов.