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Общество

В селах Таласской области улучшится электроснабжение

ОАО «Северэлектро» продолжает работы по подготовке энергообъектов к работе в зимний период. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Чтобы обеспечить надежность электроснабжения жителей сел Бакаир, Грозное, Жоон-Добо, Сулуу-Маймак, Сатыкей, Крупское Кара-Бууринского района в период холодов, энергетики увеличили мощность высоковольтной подстанции 35/10 кВ «Грозное».

Ранее из-за перегруза оборудования подстанции энергетики вынуждены были обеспечивать электроснабжение Аманбаевского айыльного округа путем временной перезапитки потребителей от другой подстанции «Бакаир».

Мощность высоковольтной подстанции «Грозное» увеличена на 2 тысячи 300 киловольт-ампер.
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