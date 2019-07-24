Сегодня бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев вылетел на частном самолете с территории российской авиабазы «Кант» в Москву.

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Политик так и не сказал , с кем он собирается встречаться в столице России и о чем говорить. Но официальный представитель партии СДПК Кундуз Жолдубаева на своей странице в Facebook сообщила, что ожидаются встречи на самом высоком уровне.

24.kg обратилось к российскому эксперту, журналисту Аркадию Дубнову с просьбой прокомментировать ситуацию с отбытием Атамбаева в Москву.

По словам аналитика, Алмазбек Атамбаев был прав, когда говорил, что его ожидают встречи в Москве на самом высоком уровне. «По имеющимся у меня данным, эти переговоры действительно состоятся. Скорее всего, Атамбаеву в Кремле будет сделано внушение, чтобы он отказался от конфронтации с нынешним руководством, которая угрожает новой нестабильностью в стране. Очевидно, что Россия не заинтересована в этом, что и будет достаточно ясно доведено до сведения Атамбаева, который спекулирует на особых отношениях с российским руководством», — сказал Аркадий Дубнов.

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По его мнению, предстоящая встреча также проистекает из недавних переговоров глав двух государств Владимира Путина и Сооронбая Жээнбекова.

«Таким образом Россия продолжает оставаться гарантом политической и социальной стабильности в Кыргызстане. Несмотря на то что экономическим спонсором выступает Китай, выстраивает коммуникации между политиками в Бишкеке именно Москва», — подчеркнул эксперт.

Он уверен, что Москва не станет предоставлять возможность Атамбаеву укрыться в России, чтобы не способствовать укреплению дурной традиции бегства из Кыргызстана каждого предыдущего президента (не считая Розы Отунбаевой).