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Общество

Цифра дня. Более 60 процентов составляет неформальная занятость в Кыргызстане

Неформальная занятость в Кыргызстане составляет более 60 процентов рынка труда. Такие данные приводит Международная организация труда.

Неформальная занятость — это так называемый черный рынок труда, не охваченный государственным регулированием. Она предполагает непризнание прав трудящихся, их незащищенность, бедность, отсутствие перспектив развития.

В Казахстане неформальная занятость составляет 29,6 процента, в Узбекистане — 42 процента, в России — 16,7 процента, в Монголии — 32,5 процента.

Основные причины неформальной занятости — высокие налоги, коррупция, отсутствие прозрачности, неинформированность работников о своих правах.
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