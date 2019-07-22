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Общество

Оперные солисты уезжают из Кыргызстана. Их переманивают высокими зарплатами

В Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени А.Малдыбаева осталось всего четыре солиста, остальные уехали, и спектаклей осенью можно не ждать. Об этом 24.kg сообщил читатель.

Директор театра Каримберди Турапов информацию опроверг, а вот министр культуры, информации и туризма Азамат Жаманкулов признал, что проблема с оттоком артистов все же есть.

«У нас 37 солистов оперы. Свободных штатных единиц нет. У нас солисты в очереди стоят. Спектакли будут, и балеты. Наш театр — академический, в нем работает около 500 человек», — ответил Каримберди Турапов.

Он добавил, что солисты оперы получают 10-20 тысяч сомов.  Кроме того, в штате 15 солистов балета, еще есть танцоры.

А вот Азамат Жаманкулов отметил, что проблема с оттоком артистов существует. «Их приглашают к себе театры из других стран. Они предлагают более высокую зарплату», — отметил он.

Министр добавил, что ведомство работает над вопросом повышения заработных плат артистам, созданием для них необходимых условий. «Но говорить, что осенью некому будет играть, нельзя», — подчеркнул он.
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