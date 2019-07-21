Если не поехали на Иссык-Куль. 12 ущелий близ Бишкека, чтобы спрятаться от жары

В ближайшее время синоптики обещают в Бишкеке 40-градусную жару. Единственный выход — спасаться от зноя на пляжах Иссык-Куля. А что делать тем, кто не может поехать на озеро? Редакция 24.kg предлагает отправиться в горы.
Кыргызстан — горный край. До ближайшего ущелья 30-40 минут езды. Поэтому спасаться от жары в первую очередь мы предлагаем в ущельях, которых в окрестностях Бишкека более чем достаточно. Да, многие из них могут быть забиты такими же желающими отдохнуть. Но ущелий много, поэтому шанс найти красивое и уютное местечко есть всегда.
1Ала-Арча
Самое популярное среди кыргызстанцев и гостей страны ущелье — Ала-Арча, где расположен одноименный природный парк. Оно находится всего в 40 минутах езды от города. Можно отдохнуть сразу на въезде в парк, а можно прогуляться до альплагеря и дальше.
В природном парке везде есть указатели и карта маршрутов различной степени сложности. В основном посетители любят ходить по двум — тропе к Аксайскому водопаду и хижине Рацека или в долину Адыгене. Куда бы вы ни пошли, везде будут живописные виды и возможность подышать прохладным и чистым горным воздухом.
2Кашка-Суу
Чуть ближе к Бишкеку — всего
3Бир Булак
Можно съездить в ущелье Бир Булак (Малиновое), которое расположено в
4 Аламедин
Вторым по популярности у бишкекчан является Аламединское ущелье, которое находится в
Если есть возможность проехать чуть дальше, стоит посетить еще несколько ущелий.
5Чункурчак
Например, в
6Сокулук (Белогорка)
Можно отправиться в ущелье Сокулук (Белогорка), которое находится в
7Жыламыш
Еще одно ущелье, которое стоит посетить в Сокулукском районе. Оно находится примерно в 85-
8Ысык-Ата
В
9Кегеты
Чуть ближе к столице, в
10Кель-Тор
Недалеко от Кегетинского водопада расположен въезд в еще одно живописное ущелье Чуйской области — Кель-Тор. Многим бишкекчанам оно известно благодаря одноименному высокогорному озеру, куда регулярно водят туристов.
Если перспектива шагать в гору несколько часов вас не впечатляет, можно просто прогуляться. Ущелье поросло еловым лесом и зарослями рябины и арчи, попадаются редкие и уникальные лекарственные травы. На склонах гор растут разнообразные лесные ягоды: земляника, костяника, черника.
11Ак-Тюз
Дальше всего расположено ущелье Ак-Тюз —
Уникальная достопримечательность долины Ак-Тюз — фонтан, бьющий на высоту
В долине множество березовых рощ, куда грибники отправляются на тихую охоту. Однако некоторые опасаются собирать грибы в этих местах из-за горно-обогатительного комбината редкоземельных металлов, который работал в советское время.
12Конорчек
Если уж вы решитесь поехать далеко, то можно добраться и до ущелья Конорчек, которое находится на стыке Чуйской и Иссык-Кульской областей. Оно расположено в
Поездка туда стоит потраченного времени. Каньоны Конорчека состоят из красного палеогенового песчаника и напоминают американский Гранд Каньон в миниатюре. Достопримечательностями являются «сухой водопад», который представляет собой остатки водопада, текшего здесь много лет назад, и потухший вулкан Сегизхан Шокны. Но помните, ехать сюда нужно на хорошем внедорожнике.