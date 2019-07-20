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Общество

Цифра дня. 30 процентов школьников Кыргызстана совмещают работу и учебу

В Кыргызстане 30 процентов школьников с 1-го по 11-й класс совмещают работу и учебу. Об этом сообщает бизнес-ассоциация JIA.

Совместно с Международной организацией труда JIA провела исследование по применению детского труда. В обзоре рассмотрены три основные экспортоориентированные продукции: грецкий орех, хлопок и фасоль. В них активно используют детский труд.

В нашей республике можно привлекать детей на легкие виды работы с 14 лет. Запрещено совмещать работу и учебу.

Сбор хлопка — монотонная работа, которая негативно влияет на психику даже взрослого человека. На прополку хлопковых полей привлекаются дети с семи лет, а на сбор — с четырех. За смену ребенок может перенести 19 килограммов хлопка. Аналогичная ситуация со сбором ореха. На сбор и переработку орехов вовлечено 20 тысяч детей, из них 95 процентов — неоплачиваемые работники. На фасоли ребята начинают работать с 10-11 лет. 
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