Цифра дня. 30 процентов школьников Кыргызстана совмещают работу и учебу

В Кыргызстане 30 процентов школьников с 1-го по 11-й класс совмещают работу и учебу. Об этом сообщает бизнес-ассоциация JIA.

Совместно с Международной организацией труда JIA провела исследование по применению детского труда. В обзоре рассмотрены три основные экспортоориентированные продукции: грецкий орех, хлопок и фасоль. В них активно используют детский труд.

В нашей республике можно привлекать детей на легкие виды работы с 14 лет. Запрещено совмещать работу и учебу.