Цифра дня. 570 человек вышли на свободу после декриминализации законодательства

После вступления в силу новых кодексов и декриминализации уголовного законодательства освобождены 570 человек. Об этом сообщила председатель общественного совета Государственной службы исполнения наказаний Чолпон Омурканова.

По ее данным, после вступления в силу новых кодексов ГСИН направила на пересмотр в суды 8 тысяч 590 дел. Из них на сегодня рассмотрено судами 7 тысяч 92 представления.

«Судами оставлены без рассмотрения 3,1 тысячи дел, отказано в пересмотре 721 человеку. При этом изменены ранее назначенные сроки наказания 2 тысячи 701 осужденному», — подчеркнула Чолпон Омурканова.