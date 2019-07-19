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Общество

Цифра дня. 570 человек вышли на свободу после декриминализации законодательства

После вступления в силу новых кодексов и декриминализации уголовного законодательства освобождены 570 человек. Об этом сообщила председатель общественного совета Государственной службы исполнения наказаний Чолпон Омурканова.

По ее данным, после вступления в силу новых кодексов ГСИН направила на пересмотр в суды 8 тысяч 590 дел. Из них на сегодня рассмотрено судами 7 тысяч 92 представления.

«Судами оставлены без рассмотрения 3,1 тысячи дел, отказано в пересмотре 721 человеку. При этом изменены ранее назначенные сроки наказания 2 тысячи 701 осужденному», — подчеркнула Чолпон Омурканова.
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