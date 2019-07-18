Освобождение Азиза Батукаева. Шамилю Атаханову на допросе в МВД стало плохо

Экс-вице-премьер-министру Шамилю Атаханову вызывали скорую помощь, когда он находился на очередном допросе в МВД. Информацию 24.kg подтвердили в ведомстве.

Госпитализировали ли бывшего чиновника в клинику, пока неизвестно.

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Отметим, Шамиль Атаханов подозревается в причастности к незаконному освобождению Азиза Батукаева. Атаханову изменили меру пресечения после того, как он свидетельствовал против бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Уголовное дело о незаконном освобождении Азиза Батукаева возобновили в январе 2019 года. По делу проходят врачи и лаборант, диагностировавшие рак криминальному авторитету. Кроме того, в деле фигурируют бывшие чиновники и депутаты.

В частности, бывшие министр здравоохранения Динара Сагинбаева, советник председателя ГСИН Калыбек Качкыналиев, вице-премьер-министр Шамиль Атаханов, спецпрокурор Майрамбек Акматалиев, генпрокурор Аида Салянова и другие.

Еще один подозреваемый в причастности к освобождению преступника, бывший секретарь Совета обороны (ныне Совет безопасности) и экс-председатель ГКНБ Бусурманкул Табалдиев бесследно исчез. Его объявили в розыск.