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Общество

ЧП на Иссык-Куле. К поискам Сергея Смирнова привлекли пограничников

К поискам подозреваемого в двойном убийстве в лагере Хан-Тенири Иссык-Кульской области привлечены сотрудники Погранслужбы. Об этом 24.kg сообщили в ГПС.

Уточняется, что пограничники также предоставили служебных собак в помощь милиционерам.

«Район поиска — от лагеря «Хан-Тенири» до кыргызско-казахстанской границы. Пограничники обходят горные тропы и ущелья. На всех погранпостах есть ориентировки Сергея Смирнова», — сообщили в ГПС.

Напомним, что в Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области мужчина застрелил двух человек и взял в заложники сотрудницу противочумной станции. На следующее утро Сергей Смирнов отпустил ее, женщина не пострадала.
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