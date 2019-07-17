В Бишкеке не только дубы уничтожает вредитель. Об этом 24.kg сообщают читатели.

Горожане прислали фотографии деревьев, пораженных вредителями.

Напомним, что власти прозевали вспышку заболеваемости дубов в столице. Она произошла в 2011 году. Городские чиновники для борьбы с минирующим пилильщиком стали использовать специальные ловушки, проводить обрызгивание слишком поздно — эффективного результата меры не принесли. В Бишкеке вредителем поражено примерно 90 процентов дубов.

В Караколе на хвойных деревьях завелись вредители, которые могут погубить их.