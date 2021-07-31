В Бишкеке продолжают проводить исследования для спасения дубов от вредителей. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.
По ее данным, агрономы Бишкекзеленхоза совместно с ведущим энтомологом Кыргызско-Турецкого университета «Манас» Эсенали уулу Тайыром и энтомологом Национальной академии наук Иваном Хегаем на протяжении долгого времени проводили научные исследования по выработке алгоритмов, которые могут спасти дубы от минирующего пилильщика.
Один из экспериментов, который ставили ученые, — выявление наиболее эффективного препарата для борьбы с вредителями.
«Для исследования в городском питомнике высадили экспериментальный участок из молодых саженцев дубов и разделили его на восемь рядов. Семь из них предназначались для опрыскивания выбранными препаратами, которые разрешены в нашей стране. Последний ряд — контрольный, который ничем не обрабатывался, для сравнения. Испытания длились один месяц и показали разброс в эффективности препаратов от 70 до 90 процентов», — отметили в муниципалитете.
Вспышка заболеваемости дубов произошла в 2011 году. С тех пор агрономы не могут справиться с минирующим пилильщиком. В Бишкекзеленхозе неоднократно говорили, что это завезенный вредитель. В Кыргызстане его не было, иначе существовали бы и естественные враги в природе.
В 2019-м для лечения впервые испробовали вакцину. В 2020 году инъекцию нужно было повторить в другой дозировке, однако в связи с закрытием границ и пандемией препарат привезти не удалось.