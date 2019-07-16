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Общество

Алмазы в Кыргызстан будут ввозиться по сертификации кимберлийского процесса

Кыргызстан присоединился к международной схеме сертификации кимберлийского процесса. Соответствующее решение подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

Как сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства, одновременно с этим утверждены правила ввоза и вывоза необработанных природных алмазов с учетом международной схемы сертификации кимберлийского процесса.

Кимберлийский процесс — международная межправительственная инициатива. Ее основной целью является противодействие проникновению на мировой рынок так называемых кровавых или конфликтных алмазов — нелегально добытых драгоценных камней, средства от реализации которых направляются на финансирование региональных конфликтов и международных террористических группировок.

Основным документом, регулирующим торговлю алмазами в рамках кимберлийского процесса, является схема сертификации. Ее цель — исключить проникновение в нормальный товарооборот нелегально добытых алмазов, в том числе в зонах вооруженных конфликтов.
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