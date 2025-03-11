Данные департамента драгметаллов об импорте разнятся

На заседании комитета Жогорку Кенеша по топливно-энергетическому комплексу, недропользованию и промышленной политике депутат Сеид Атамбаев сообщил, что, по данным бывшего главы департамента драгоценных металлов при Минфине Каныбека Мадумарова, ежегодно только из Турции завозятся около 1,5 тонны золотых ювелирных изделий и более 3 тонн серебряных.

Сегодня на заседание пришел уже новый глава департамента Алмаз Кадыракунов и предоставил другие цифры об импорте.

«В 2024 году импорт золотых ювелирных изделий составил 201,88 килограмма , а серебряных — 1 тонна 262 килограмма. И эти сведения получены у Таможенной службы», — добавил Алмаз Кадыракунов.

Напомним, глава департамента драгоценных металлов при Министерстве финансов Алмаз Кадыракунов заявил, что в Кыргызстан большая часть ювелирных изделий завозится контрабандным путем.