«Безопасный город». Пьяный водитель пытался наехать на передвижную камеру

На объездной дороге пьяный водитель пытался наехать на передвижную камеру «Безопасного города». Об этом сообщает ГУОБДД МВД.
Инцидент произошел сегодня примерно в 10.00 на
Сотрудники УОБДД по ГУВД Чуйской области задержали 30-летнего А.А., проживающего в селе Аламедин. Водитель управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения без водительского удостоверения.
Авто водворено на штрафстоянку, в отношении водителя составлен протокол о нарушении. Все собранные материалы переданы в следственную службу ОВД Иссык-Атинского района для расследования.
Аппаратно-программный комплекс не пострадал.