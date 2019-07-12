«Безопасный город». Пьяный водитель пытался наехать на передвижную камеру

На объездной дороге пьяный водитель пытался наехать на передвижную камеру «Безопасного города». Об этом сообщает ГУОБДД МВД.

Инцидент произошел сегодня примерно в 10.00 на 26-м километре объездной трассы. Неизвестный скрылся на автомашине «Форд-Сиера» с госномером S1799B.

Сотрудники УОБДД по ГУВД Чуйской области задержали 30-летнего А.А., проживающего в селе Аламедин. Водитель управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения без водительского удостоверения.

Авто водворено на штрафстоянку, в отношении водителя составлен протокол о нарушении. Все собранные материалы переданы в следственную службу ОВД Иссык-Атинского района для расследования.

Аппаратно-программный комплекс не пострадал.