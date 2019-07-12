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Общество
Сюжет: Безопасный город (348)

«Безопасный город». Пьяный водитель пытался наехать на передвижную камеру

На объездной дороге пьяный водитель пытался наехать на передвижную камеру «Безопасного города». Об этом сообщает ГУОБДД МВД.

Инцидент произошел сегодня примерно в 10.00 на 26-м километре объездной трассы. Неизвестный скрылся на автомашине «Форд-Сиера» с госномером S1799B.

Сотрудники УОБДД по ГУВД Чуйской области задержали 30-летнего А.А., проживающего в селе Аламедин. Водитель управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения без водительского удостоверения.

Авто водворено на штрафстоянку, в отношении водителя составлен протокол о нарушении. Все собранные материалы переданы в следственную службу ОВД Иссык-Атинского района для расследования.

Аппаратно-программный комплекс не пострадал. 
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