12 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек

9.30-18.00 — жилмассивы «Ак-Тилек» (улицы Ак-Тилек, Чалдыбар, Ак-Шоокум, Дзержинского), «Арча-Бешик» (улицы Баба-Ата, Чапаева), улицы Токтогула, 57, отрезки улиц Оренбургской, Кулатова;

9.00-17.00 — улица Ибраимова, 61, улица Чуй, 194;

9.30-15.00 — жилмассив «Токольдош» (улицы Кийизбаевой, Балтийская);

9.00-11.00 — отрезки улиц Московской, Исанова;

12.00-15.00 — жилмассив «Мурас-Ордо».

2 Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Арашан (улицы Клубная, Садовая, Кошокбек, Спортивная, Титова, 8 Марта, Акматова), Гроздь, Васильевка, Берлик, Верхний Ат-Башы, Пятилетка, Лесхоз;

Сокулуский РЭС

9.00-17.00 — город Шопоков (улицы Рабочая, Пушкина, Шевченко, Киевская, Московская, Дзержинского, Шопокова, Кирова, Некрасова, Промышленная, Победы, Лермонтова), села Романовка (улицы Молодежная, Дружба), Кунтуу (улицы Сейдесембаева, Спортивная, Новая, Иманалиева, Проектируемая, Заводская, Царенко, Молдосан, Садовая, Джамгерчинова), Шалта (улицы Восточная, Шукуралиева, Гагарина, Жусупбек, Школьная), Арал, Дальний Арал, Военно-Антоновка (улицы Кирова, Красноармейская, Фрунзе, Пионерская, Максима Горького), Асылбаш (улицы Сурабалды, Доолот), Джаны-Джер (улицы Садовая, Свободы, Строительная, МТФ-2, 9-й распределитель), Новопавловка (улица Тынчтык), Торт-Куль (улицы Советская, Западная);

9.00-15.00 — село Сокулук (улицы Фрунзе, Степная, Луговая);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Александровка (улица Школьная), Беловодское (улицы Украинская, Красноармейская, Кирова, Солнечная);

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — город Кара-Балта (улица 40 лет Киргизии, 1-3, 7-9, 14-17, 25, 26);

Кантский РЭС

8.00-18.00 — села Джар-Башы, Новопокровка (улица Атая), город Кант (улица 60 лет СССР);

9.00-17.00 — село Уч-Эмчек;

Чуйский РЭС

8.00-17.00 — села Алчалуу, Талды-Булак, Султан, Карой, Советское, Дон-Арык.

3 Ошская область

8.00-17.00 — села Таш-Булак, Адыр, Жаны-Ноокат, Кызыл-Тейит, Беш-Коргон, Тажы-Кыштак, Шакар-Кыштак, Дон-Тобо, Дон-Кыштак, Мин-Тамыр, Тамак, Бак-Кочо, Жаш, Калмак, Уч-Добо, Алай, город Ош (улицы Мажрумтал, Адышева, Куцелилова, Султанова, Чехова, Тургенева, Халматова, Прибрежная).

4 Баткенская область