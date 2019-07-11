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Общество
Сюжет: Безопасный город (346)

«Безопасный город». В ГУОБДД рассказали, как проехать перекресток без нарушения

В ГУОБДД МВД рассказали 24.kg, как в Бишкеке проехать пересечение проспекта Жибек Жолу и улицу Курманджан Датки без нарушения.

Отмечается, что светофоры и дорожные знаки, установленные на перекрестке, соответствуют требованиям Правил дорожного движения и ГОСТу.

«По проспекту Жибек Жолу с запада на восток установлен светофор с дополнительной секцией налево. Водителю необходимо руководствоваться пунктом 6.2 ПДД: при включенном основном зеленом сигнале светофора и отсутствии на нем контурных стрелок черного цвета разрешено движение в направлениях, не запрещенных требованиями дорожных знаков», — пояснили в ГУОБДД.

Водители могут выезжать на перекресток при включенном основном зеленом сигнале светофора, не дожидаясь включения дополнительной секции.
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