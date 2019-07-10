11 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Востокэлектро».

1 Бишкек

9.30-18.00 — отрезки улиц Кулатова, Оренбургской, Толстого, жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Он-Арча, Кок-Дебе, Садырбаева, Баба-Ата, Куюкова, Абаданова, Сыдыгалы), «Учкун» (улицы Огонбаева, Кайынды, Мин-Булак), «Кара-Жигач» (улицы Ысык-Кол, Кара-Жигач, Анкара, Исакеева, Сон-Кол, Оберон), улица Шопокова, 100/1;

9.30-19.00 — жилмассив «Токольдош (улицы Литовская, Артемовская, Армейская, Менделеева, Кийизбаевой, Чинара, Путепроводная, Токольдош), отрезки улиц Ахунбаева, Койбагарова, Белорусской, переулок Койташский;

9.00-19.00 — улица Карагачевая роща, переулки Озерный, Чаткальский, Бакинский;

9.00-18.00 — улица Чуй, 194, жилмассив «Балбан-Таймаш» (улицы Талды-Суйская, Ала-Букинская, Буурдинская), улицы Бородина, ДСП, переулок Карульский;

9.00-17.00 — жилмассив «Киргизия» (улица Восточная).

2 Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Учхоз (улица Карасуйская), Маевка (улицы Молодая Гвардия, Набережная, Школьная, Новая), Кой-Таш (улицы Ракиш, Аблес), Беш-Кунгей (улицы 18-й километр, Проектируемая), Васильевка, Верхний Ат-Башы, Берлик, Пятилетка, Лесхоз, Гроздь, Лебединовка (улицы Набережная, Комсомольская, Калинина, Северная, Мичурина, Чкалова, Ленина, Садовая, проспект Победы, переулок Салиева), Лесхоз, Келечек, Молдовановка, жилмассивы «МТФ-2», «Тендик»;

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — город Шопоков (улицы Новостройка, Заводская, Ново-Аларчинская, Лондон, Геофизика), Романовка (улицы Гагарина, К.Маркса, Фрунзе, Юбилейная, Московская, Пионерская), села Студенческое (улицы Юбилейная, Комсомольская, Беговая, Намазалы-Ажы), Джаны-Пахта (улицы Больничная, Садовая, Восточная, Школьная, Западная, переулки Сагынбаева, МТФ), Первомайское (улицы Тимирязева, Чмыря, Мичурина), Сокулук (улицы Мельничная, Карагачевая), Кунтуу (улицы Иманалиева, Молдосан, Садовая, Спортивная, Заводская), Комсомольское (улицы Раздольная, Западная), Военно-Антоновка (улицы Токтогула, Советская);

13.00-17.00 — село Джаны-Джер (улицы Дзержинского, Южная, Победы, Юбилейная, Советская, Спортивная, Кирова).

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — город Кара-Балта (улицы Пирогова, Энгельса, Ленина, 33, 35, 37), села Большевик (улица Ленина);

Кантский РЭС

9.00-17.00 — села Таш-Башат, Нооруз, Уч-Эмчек, Алмалуу, Ичке-Суу, Тогуз-Булак;

8.00-18.00 — город Кант (1-й микрорайон, 1-4, 6-8, 12), улицы Иманкулова, Толстого), село Новопокровка (улицы Мичурина, Берикова);

Панфиловский РЭС

8.00-17.00 — села Чалдыбар, Чолок-Арык;

Чуйский РЭС

8.00-17.00 — села Алчалуу, Талды-Булак, Султан, Карой, Советское, Ден-Арык.

3 Иссык-Кульская область