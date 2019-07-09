В Бишкеке обновят еще шесть улиц. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.
МП «Бишкекасфальтсервис» продолжает ремонт сразу шести улиц, расположенных в юго-западной части Бишкека: Молдокулова, Кок-Жайык, Кара-Жигач, Исакеева, Виноградной. Завершен ремонт улицы Улан. На всех шести улицах с одной стороны дороги будут проложены тротуары шириной в полтора-два
В центре города полным ходом идет строительство и благоустройство на нескольких участках. Капитально будет отремонтирован 650-метровый участок улицы Якутской от Дэн Сяопина до Каракумской. Продолжается ремонт 730-метрового отрезка улицы Жумабека от Турусбекова до Махатмы Ганди. На улице Панфилова обновят асфальтобетонное покрытие протяженностью