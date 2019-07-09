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Общество

Стихийная торговля на Ошском рынке. В мэрии думают, как решить проблему

Проблема возникновения стихийной торговли на столичных рынках и улицах решается конструктивно, учитывая интересы горожан. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

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По ее данным, состоялась встреча первого вице-мэра Бишкека Алмаза Бакетаева и руководителя аппарата мэрии Балбака Тулобаева с администрацией ТРК «Ош Базары». Предприниматели и городские власти обсудили дальнейшие меры по борьбе с несанкционированной торговлей вокруг рынка.

«Руководитель аппарата попросил администрацию рынка в течение десяти дней внести свои предложения касательно решения вопроса. На основании и с учетом внесенных предложений мэрия столицы планирует разработать системный план мероприятий по борьбе с проблемой», — заключили в муниципалитете.
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