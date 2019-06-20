Кушать все хотят. Почему стихийная торговля побеждает на рынках столицы

Попытки городских властей навести порядок со стихийной торговлей на Ошском рынке можно сравнить с сизифовым трудом. Регулярные рейды акимиата приносят лишь временный эффект. После ухода проверяющих торговцы возвращаются на свои места.

На очередной рейд сотрудники Ленинского акимиата пригласили журналистов. Местом сбора обозначили перекресток улиц Киевской и Кулиева, облюбованный стихийными торговцами.

Продавцы, увидев представителей акимиата, грузовик «Тазалыка», сотрудников милиции и СМИ, молниеносно стали складывать товар и покидать насиженные места вместе с тачками-прилавками. Кто-то просто прикрыл тележку темной тканью и отошел в сторонку. Акимиат может изъять «средства, сопутствующие торговле», но не товар. И продавцы об этом хорошо знают.

По дороге работникам акимиата удалось задержать одну тележку с товаром. Однако две женщины старались вырвать ее из рук проверяющих. С импровизированного прилавка прямо на проезжую часть падали носки, упаковки с колготками. Страсти накалялись. Вокруг стали собираться другие стихийщики. В итоге сотрудникам акимиата, представителям правоохранительных органов удалось оттолкать тележку в сторону. Ее определят на базу «Тазалыка» после того, как продавцы заберут товар.

Вернуть тачки, зонты, навесы можно будет по заявлению. Но только один раз. При повторном изъятии они подлежат утилизации.

Заместитель акима Ленинского района Чынасыл Чыныбаев говорит, что две недели назад всем стихийным торговцам были выданы уведомления.

«В Кодексе о нарушениях есть статья, по которой за торговлю на проезжей части налагается штраф в 3 тысячи сомов. Мы решили сразу не штрафовать, а выдать предупреждения, дать время найти другие места», — рассказал он.

Однако продавцы не хотят слушать, одна из них предложила использовать выданные бумаги в гигиенических целях. Чынасыл Чыныбаев

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Активно бороться со стихийной торговлей на Ошском рынке, по его словам, начали с января 2019 года. Тогда создали мобильную группу, которая проводит регулярные рейды.

«Но таких мест стихийной торговли на базаре очень много. С наступлением тепла их количество увеличивается, приезжают сельхозпроизводители. Нам труднее работать, привлекли дополнительно сотрудников МТУ», — сказал Чынасыл Чыныбаев.

Замакима добавил, что неоднократно стихийным торговцам предлагали альтернативу – занять пустующие места в хозсубъектах рынка.

«Только на так называемом зеленом базаре есть около 150-200 мест. Арендная плата — 100 сомов за квадратный метр в день. Мы говорили с руководством, оно было готово предоставить льготы на первые два месяца. Однако уходить туда никто не захотел. У них требование одно — разрешить торговать на пересечении Киевской/Кулиева, Бейшеналиевой/Киевской и в других местах. Но вы посмотрите на улицу Кулиева — тут не то, что машина не проедет, здесь даже пешеходам тяжело пройти», — добавил он.

Против стихийных торговцев выступают и «легальные». Арендатор ТЦ «Аалам» Алмаз Иманбеков сетует, что в центр заходит мало покупателей, потому что им дешевле приобрести товар на улице.

Продавцы внутри ТЦ платят аренду, налоги, отчисления в Соцфонд. Конечно, у них цены будут выше. Алмаз Иманбеков

«Я никому не желаю зла, но должен быть порядок, все должны работать по закону. Пусть найдут свободные места и работают официально», — заметил он, чем вызвал гнев со стороны уличных торговцев.

«Пусть снизят цены на аренду. Мы здесь не от хорошей жизни стоим. У племянницы пятеро детей, их надо кормить, поить. Вот и работает тут. Я помогаю. Продавцы никому ничего плохого не делают, наоборот, подешевле вещи продают. Это же и другим людям хорошо. Многие товар берут в кредит», — отметил реализатор Абдукалил Мамадиев и добавил, что торговцы платят и сотрудникам милиции, и дворникам, и другим «проверяющим».

После рейда торговцы вновь возвращаются на места. Изменений не будет: стихийщики продолжат отстегивать проверяющим, торговать с пола продуктами и ширпотребом, а мэрия будет гордо рапортовать об успешно проведенных рейдах и демонтаже незаконных легких конструкций.