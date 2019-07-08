ЧП на Иссык-Куле. Подозреваемого ищут четвертые сутки

В Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области милиция не может найти сторожа, подозреваемого в убийстве двоих людей в лагере «Хан-Тенири». Информацию об этом 24.kg подтвердили в УВД региона.

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По данным ведомства, поиски подозреваемого затягиваются еще и потому, что Сергей Смирнов очень хорошо знает местность.

По предварительной версии, убийство произошло после того, как руководство сделало замечание сторожу, который распивал спиртные напитки с чабанами. Между мужчинами произошла ссора, после чего Смирнов взял ружье и убил заместителя начальника лагеря и рабочего.

«В лагерь часто приезжают иностранные туристы для охоты. Сергей Смирнов хорошо ориентируется в местности, поскольку он тоже иногда сопровождал гостей», — сообщили в УВД.

Напомним, что в Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области мужчина застрелил двух человек в лагере «Хан-Тенири» и взял в заложники сотрудницу противочумной станции. На следующее утро Сергей Смирнов отпустил ее, женщина не пострадала.