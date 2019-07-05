Участок улицы Токтогула закроют на полтора месяца

Из-за ремонта теплосети будет ограничено движение по улице Токтогула. Об этом сообщили в мэрии Бишкека.

По ее данным, с 6 июля закрывается для проезда автомобильного транспорта участок между улицами Турусбекова и Шевченко. Частично работы затронут перекресток улиц Токтогула и Турусбекова, движение по нему будет затруднено.

Реконструкция тепловых сетей продлится полтора месяца и завершится 25 августа.

Столичный муниципалитет приносит извинения за доставленные неудобства и просит горожан и гостей Бишкека использовать альтернативные пути для передвижения на автомобильном транспорте.