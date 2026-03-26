21:38
USD 87.45
EUR 101.08
RUB 1.07
Общество

В Бишкеке на реконструкцию трубопровода закрывается участок улицы Осмонкула

С 30 марта для движения транспорта закрывается участок улицы Осмонкула от улицы Жумабека до улицы Фрунзе. Об этом сообщает мэрия Бишкека.

В связи с реконструкцией автодороги на улице Осмонкула, согласно титульному списку, муниципальным предприятием «Бишкектеплосеть» запланировано проведение работ по замене трубопроводов.

Участок тепловых сетей эксплуатируется с 1984 года и в настоящее время находится в неудовлетворительном техническом состоянии, что требует его обновления для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

После завершения работ по замене инженерных коммуникаций асфальтобетонное покрытие будет восстановлено дорожными службами.

МП «Бишкектеплосеть» просит с пониманием отнестись жителей и гостей столицы к временным неудобствам, связанным с проведением работ, направленных на повышение качества и надежности городской инфраструктуры.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/367639/
просмотров: 211
Версия для печати
