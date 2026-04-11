Общество

С 15 апреля в Бишкеке начнут ремонт теплотрасс: какие улицы закроют

В столице с 15 апреля начнется реконструкция тепловых сетей на участках улиц Шабдана Баатыра и Фрунзе. Об этом сообщили в муниципальном предприятии «Бишкектеплосеть».

По его данным, на время работ закроют южную сторону улицы Шабдана Баатыра — от улицы Курманджан Датки до улицы Достоевского, а также участок улицы Фрунзе — от улицы Тыныстанова до улицы Тоголока Молдо.

На улице Шабдана Баатыра реконструируют тепловые сети протяженностью 1 тысяча 80 метров. Диаметр труб увеличат с 900 до 1 тысячи миллиметров. Сеть ввели в эксплуатацию в 1989 году, фактический срок службы составляет 37 лет при нормативе 25 лет.

На улице Фрунзе работы проведут на участке длиной 1 тысяча 120 метров. Здесь диаметр труб увеличат с 700 до 900 миллиметров. Сеть построена в 1988-м и эксплуатируется уже 38 лет при нормативном сроке службы 25 лет.

В мэрии уточнили, что после завершения реконструкции дорожное полотно восстановят. Работы проходят в рамках подготовки к отопительному сезону 2026-2027 годов и согласованы с департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В «Бишкектеплосети» отметили, что модернизация повысит надежность теплоснабжения, улучшит подачу тепловой энергии и горячей воды, а также оптимизирует работу сетей.

Завершить работы планируют до начала отопительного сезона.
