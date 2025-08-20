В Бишкеке с 21 августа по 1 сентября закроют перекресток улиц Фрунзе и Осмонкула

В Бишкеке с 21 августа по 1 сентября закроют на ремонт перекресток улиц Фрунзе и Осмонкула. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

На данном участке заменят трубы тепловых сетей диаметром 700 миллиметров на 900 миллиметров. Работы ведут в рамках планового ремонта на участке улицы Фрунзе протяженностью 1 тысяча 600 метров, от улицы Торекула Айтматова до улицы Тыныстанова.

Данную сеть эксплуатируют с 1971 года (54 года). Она полностью выработала нормативный срок и требует срочной замены.

МП «Бишкектеплосеть» просит горожан и гостей столицы с понимаем отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения.