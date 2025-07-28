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Общество

Ремонт теплосетей. В Бишкеке 30 июля закроют пересечение улиц Фрунзе и Гоголя

В Бишкеке с 30 июля по 6 августа закроют пересечение улиц Фрунзе и Гоголя. Об этом сообщила столичная мэрия.

На этом участке будет проводится замена труб тепловых сетей протяженностью 1,6 тысячи метров с увеличением диаметра трубопровода с 700 до 900 миллиметров.

Власти города отметили, что сеть эксплуатируется с 1971 года (54 года) и полностью выработала свой нормативный срок, требуется срочная замена.

Муниципальное предприятие «Бишкектеплосеть» просит горожан и гостей столицы с понимаем отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337734/
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