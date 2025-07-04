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Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Кыргызстане

После ремонта открыли часть улицы Жукеева-Пудовкина в Бишкеке

После ремонтных работ в Бишкеке открыли часть улицы Жукеева-Пудовкина. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

МП «Бишкектеплосеть» с опережением графика на 10 дней завершило ремонтные работы на улице Жукеева-Пудовкина, на участке между улицами Суванбердиева и Скрябина.

На этом участке проводилась внеплановая замена изношенной магистральной тепловой сети протяженностью 65 метров и диаметром 530 миллиметров. Она эксплуатируется с 1985 года и уже исчерпала нормативный срок службы.

Все ограничения дорожного движения в настоящее время сняты.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335236/
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