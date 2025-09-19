В Бишкеке завершили реконструкцию магистральных теплосетей на улице Фрунзе. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Фото пресс-службы мэрии

Уточняется, что замена изношенных теплосетей закончилась на участках улицы Фрунзе — от улицы Осмонкула до улицы Суюмбаева, от улицы Гоголя до улицы Ибраимова и от улицы Тыныстанова до улицы Абдрахманова.

Старые трубы демонтировали и уложили новые диаметром 900 миллиметров. В муниципалитете заверяют, что это позволит снизить аварийность, уменьшить теплопотери и повысить энергоэффективность.

Тепловые сети на улице Фрунзе эксплуатировались с 1971 года. Это вдвое дольше нормативного срока.

Все ограничения на движение транспорта сняли.

В 2026-м улица Фрунзе будет полностью реабилитирована. Замена сетей выполнена заранее, чтобы избежать повторного вскрытия дорожного покрытия.