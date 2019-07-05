Сезон пищевых отравлений. В инфекционную больницу обратились 67 человек

С начала июля 2019 года в Республиканскую клиническую инфекционную больницу с пищевым отравлением обратились 67 человек. Об этом сообщили в Центре госсанэпиднадзора Бишкека.

«После тоя в Токмаке обратились 60 человек, 5 отравились ашлям-фу на рынке «Дордой» и 2 — в кафе «Бета Гурмет», — заявили в ведомстве.

В ЦГСЭН призывают горожан быть внимательными при покупке и употреблении продуктов питания, особенно скоропортящихся.

«Покупать продукты только в местах организованной торговли. Внимательно смотреть на срок годности, условия хранения, целостность упаковки. Во время проведения крупных мероприятий (той, банкет, корпоратив и другие) быть внимательными к готовым блюдам, уносимым с собой», — отметили в центре.

Напомним, что после свадебного тоя в Токмаке за медицинской помощью обратились более 100 человек. По предварительным сведениям, 29 июня на свадебном тое в кафе «Мегаполис» в Токмаке присутствовали 256 человек, в том числе гости из Бишкека, Кочкорского и Иссык-Кульского районов. Первые симптомы появились 1 июля утром, многие участники свадьбы почувствовали недомогание. У них наблюдались тошнота, рвота, диарея, повышение температуры до 38-40 градусов. В этот день в инфекционное отделение территориальной больницы Токмака обратились семь человек, которым поставлен диагноз «пищевое отравление».