Овощи, ягоды, домашние консервы. Как не угодить с пикника на больничную койку

Затяжные дожди закончились, и стартовал сезон пикников. Май обещает яркое солнце и почти летнее тепло. Предсказуемо, что горожане не захотят проводить выходные последнего месяца весны в душных квартирах и потянутся на природу.

Шашлыки, домашние маринады, различные салаты — вот стандартное меню бишкекчан, желающих провести досуг на берегу горной речки. Не редки случаи, когда участники полевого застолья попадают прямиком в больницу.

Главный врач инфекционной клиники Гульжигит Аалиев рассказал, что в сутки с жалобами на рези в животе, рвоту и диарею поступает в среднем 30 человек. Диагноз почти в ста процентах случаев «острое кишечное отравление». Как себя уберечь от больничной койки, в советах 24.kg.

1 Существует ли универсальный способ защиты от отравления? Универсальным способом защиты от отравления является личная гигиена. Необходимо тщательно мыть руки, причем с мылом, и промывать овощи, фрукты и зелень перед тем, как подать их на стол.

2 Надо ли подвергать тщательной санобработке ягоды, овощи или укроп, зеленый лук со своего огорода? Ингредиенты для салата или легкой закуски необходимо промыть в холодной воде несколько раз. Если вы находитесь на дачном участке и условия позволяют, можно обработать овощи и ягоды дополнительно прокипяченной водой.

3 Если я покупаю овощи и фрукты в магазине, их тоже надо мыть? Магазинные яблоки, клубнику, сливы, помидоры, абрикосы, персики и огурцы также необходимо основательно вымыть. Виноград и черешню лучше прополоскать через дуршлаг четыре-пять раз.

4 Можно ли покупать в супермаркетах салаты, заправленные майонезом или сметаной в жаркое время года? Поздней весной и летом лучше вообще избегать употребления в пищу таких салатов. Даже если они в вакуумной упаковке и срок годности истекает послезавтра. Нет гарантии, что производители из стремления сэкономить не добавили просроченный майонез или сметану. Чтобы обезопасить себя, лучше покупать свежие овощи и самим готовить нарезки, а салаты заправлять растительным маслом. От домашних майонеза, сметаны, айрана, творога на весенне-летний период лучше вообще отказаться.

5 Можно ли отравиться домашними консервами и приправами? В домашних консервах развивается и очень уютно себя чувствует ботулизм. Эта палочка не имеет характерного вкуса или запаха, но при попадании в организм, еще и с ослабленным иммунитетом смертельно опасна. Особую угрозу представляют маринованные огурцы и баклажаны. Риск же отравиться консервацией промышленной обработки минимален. Однако закатанные в банки овощи следует покупать только в больших супермаркетах. Не следует отовариваться в придорожных павильонах или приобретать консервы у бабушек.

6 Как распознать ботулизм и сколько длится инкубационный период? Первые признаки отравления проявляются спустя два часа, иногда через пять часов. В редких случаях болезнь дает о себе знать через сутки. У больного наблюдаются светобоязнь, нарушается координация движения, ему трудно глотать и даже говорить. Отравившегося следует немедленно везти в больницу и лечить в стационарных условиях. Заниматься самолечением губительно.

7 Можно ли в домашних условиях оказать помощь отравившемуся? При первых симптомах необходимо сразу же везти к врачу. Самостоятельно помочь такому больному не получится. Палочка очень активна, и при попадании в желудок основной удар приходится на центральную нервную систему, вирус попадает в кровь и распространяется мгновенно.

8 Если заболевший оказался далеко от клиники, можно ли ему промыть желудок до приезда врачей? Необходимо вызвать рвоту, для чего больного нужно напоить слабым раствором марганцовки. Никакие дополнительные препараты, даже активированный уголь или мезим, без рекомендации медиков давать не следует, поскольку можно смазать клиническую картину и спровоцировать еще большую интоксикацию или вызвать аллергию.

9 Чем отличается простое отравление от сальмонеллеза? При сальмонеллезе поднимается температура, сопровождаемая резкими болями в области кишечника. Обычные лекарства, останавливающие рвоту или диарею, не помогают, состояние больного ухудшается, и сбить температуру получается только на несколько часов. Таких больных необходимо везти в клинику, и только в стационаре возможно купировать развитие вируса сальмонеллы.

10 В каких продуктах содержится сальмонелла? Во всех молочных продуктах, в мясе птицы. Сальмонелла погибает только в яйцах, сваренных вкрутую. Можно подцепить сальмонеллез, если попробуешь плохо прожаренный шашлык из куриных ножек или филе. Если даже мясо, перед тем как замариновать, ошпарить кипятком, это не поможет.