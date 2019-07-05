«Безопасный город». Нарушителей на машинах из других стран будут штрафовать

Водителей на машинах из России и Казахстана при нарушении ПДД, зафиксированных камерами, тоже будут штрафовать. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель начальника ГУОБДД МВД Ыманалы Саркулов.

По его словам, пока по автомобилям из России и Казахстана нет базы, поэтому выписать штраф нарушителям не могут.

«На границе работает единая миграционная система. Идут переговоры с соседними странами, чтобы интегрировать системы», — сказал Ыманалы Саркулов.

Он добавил, что все нарушения, совершенные на авто с иностранными номерами, зафиксированы. При интеграции системы владельцы будут оштрафованы.