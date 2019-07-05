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Общество
Сюжет: Безопасный город (341)

«Безопасный город». Где работают камеры, нет ДТП со смертельным исходом

На перекрестках, где работают камеры, нет ДТП с летальным исходом. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник ГУОБДД МВД Азамат Исраилов.

По его словам, с 4 марта в Бишкеке количество ДТП сократилось на 3 процента, погибших — на 38,9 процента.

«Главная задача «Безопасного города» — сократить аварийность и смертность на дорогах. Где установлены камеры, аварий со смертельным исходом не зафиксировано», — сказал Азамат Исраилов.

С начала запуска проекта выписана 261 тысяча 404 постановления о нарушении ПДД. Более 147 миллионов сомов собрано в виде штрафов.
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