«Безопасный город». Где работают камеры, нет ДТП со смертельным исходом

На перекрестках, где работают камеры, нет ДТП с летальным исходом. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник ГУОБДД МВД Азамат Исраилов.

По его словам, с 4 марта в Бишкеке количество ДТП сократилось на 3 процента, погибших — на 38,9 процента.

«Главная задача «Безопасного города» — сократить аварийность и смертность на дорогах. Где установлены камеры, аварий со смертельным исходом не зафиксировано», — сказал Азамат Исраилов.

С начала запуска проекта выписана 261 тысяча 404 постановления о нарушении ПДД. Более 147 миллионов сомов собрано в виде штрафов.