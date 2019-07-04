16:34
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

В Бишкеке на маршруты после ремонта выйдут 20 автобусов

На столичные маршруты после ремонта выйдут 20 автобусов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, сегодня состоялась техническая приемка муниципального общественного транспорта, который подлежал списанию, однако его удалось отреставрировать.

«К выходу на линию готовы 20 автобусов 2008 года выпуска. В них капитально отремонтировали двигатели, починили ходовую часть, кузова, салон. Все автобусы заново покрасили. На ремонт потратили 350 тысяч сомов. До конца года в планах отреставрировать еще 20 автобусов», — отметили в муниципалитете.

Кроме того, с начала года Бишкекское троллейбусное управление отремонтировало 17 троллейбусов. По техническому регламенту ремонт необходимо делать после каждых 60 тысяч пробега.

Отметим, что в апреле в столицу прибыли 60 новых автобусов. На их приобретение выделяли 382,5 миллиона сомов. Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd. обязалась поставить их за 301 миллион сомов.
Ссылка:
просмотров: 477
Версия для печати
Материалы по теме
Мэрии Бишкека предложили разработать проект выделенной полосы для автобусов
В БГК возмущаются, что дороги во время саммита ШОС перекрывали автобусами
Мэрия Бишкека хочет выпустить ценные бумаги, чтобы купить автобусы
Схему остановок на улице Токтогула разработали активисты Бишкека
Новые автобусы для Бишкека. Нурлан Койчубаков о плюсах китайского транспорта
В Бишкеке появилось два новых автобусных маршрута. Схемы
Новые автобусы не адаптированы для людей с ограниченными возможностями
Еще девять обещанных автобусов в Бишкек не прибудут. Конкурс отменили
Новый транспорт для Бишкека. Сооронбай Жээнбеков проехался в китайском автобусе
Первые 60 новых автобусов прибыли в Бишкек
Популярные новости
Действующие сотрудники ГКНБ привезли бычка в&nbsp;дом Алмазбека Атамбаева в&nbsp;Кой-Таше Действующие сотрудники ГКНБ привезли бычка в дом Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше
Попытка &#8470;&nbsp;2. Омурбек Бабанов еще раз решил вернуться в&nbsp;Кыргызстан Попытка № 2. Омурбек Бабанов еще раз решил вернуться в Кыргызстан
Лишение неприкосновенности Атамбаева. Роза Отунбаева выступила с&nbsp;заявлением Лишение неприкосновенности Атамбаева. Роза Отунбаева выступила с заявлением
Советник Сооронбая Жээнбекова подал в&nbsp;отставку и&nbsp;перешел на&nbsp;сторону Атамбаева Советник Сооронбая Жээнбекова подал в отставку и перешел на сторону Атамбаева
Бизнес
&laquo;Счастливые часы&raquo; от&nbsp;MegaCom: 1&nbsp;гигабайт всего за&nbsp;1&nbsp;сом «Счастливые часы» от MegaCom: 1 гигабайт всего за 1 сом
LG&nbsp;NeoChef&nbsp;&mdash; ваш личный шеф-повар на&nbsp;кухне! LG NeoChef — ваш личный шеф-повар на кухне!
Теперь купить смартфон в&nbsp;кредит не&nbsp;выходя из&nbsp;дома можно по&nbsp;всему Кыргызстану! Теперь купить смартфон в кредит не выходя из дома можно по всему Кыргызстану!
Краткосрочные депозиты от&nbsp;БТА Банка Краткосрочные депозиты от БТА Банка