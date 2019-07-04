В Бишкеке на маршруты после ремонта выйдут 20 автобусов

На столичные маршруты после ремонта выйдут 20 автобусов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, сегодня состоялась техническая приемка муниципального общественного транспорта, который подлежал списанию, однако его удалось отреставрировать.

«К выходу на линию готовы 20 автобусов 2008 года выпуска. В них капитально отремонтировали двигатели, починили ходовую часть, кузова, салон. Все автобусы заново покрасили. На ремонт потратили 350 тысяч сомов. До конца года в планах отреставрировать еще 20 автобусов», — отметили в муниципалитете.

Кроме того, с начала года Бишкекское троллейбусное управление отремонтировало 17 троллейбусов. По техническому регламенту ремонт необходимо делать после каждых 60 тысяч пробега.

Отметим, что в апреле в столицу прибыли 60 новых автобусов. На их приобретение выделяли 382,5 миллиона сомов. Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd. обязалась поставить их за 301 миллион сомов.