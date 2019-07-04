ГУОБДД МВД предлагает вернуть доверенность на автомобиль

ГУОБДД МВД Кыргызстана предлагает временно ввести доверенность на управление транспортными средствами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что с начала реализации проекта «Безопасный город» в ГУОБДД обратились более 20 тысяч граждан. Более половины из них не могут найти ранее проданные машины в связи с отменой доверенности. За нарушения ПДД, зафиксированные аппаратно-программными комплексами, к ответственности привлекаются собственники авто.

В целях оказания помощи собственникам и для упорядочения учета и регистрации автомототранспортных средств, а также для привлечения к ответственности лиц, уклоняющихся от ответственности за нарушения правил, ГУОБДД предлагает вернуть доверенность как обязательный документ при управлении машиной на пять месяцев — с 1 августа до 31 декабря.

Проект постановления направлен в аппарат правительства.