13:48
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Безопасный город (338)

ГУОБДД МВД предлагает вернуть доверенность на автомобиль

ГУОБДД МВД Кыргызстана предлагает временно ввести доверенность на управление транспортными средствами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что с начала реализации проекта «Безопасный город» в ГУОБДД обратились более 20 тысяч граждан. Более половины из них не могут найти ранее проданные машины в связи с отменой доверенности. За нарушения ПДД, зафиксированные аппаратно-программными комплексами, к ответственности привлекаются собственники авто.

В целях оказания помощи собственникам и для упорядочения учета и регистрации автомототранспортных средств, а также для привлечения к ответственности лиц, уклоняющихся от ответственности за нарушения правил, ГУОБДД предлагает вернуть доверенность как обязательный документ при управлении машиной на пять месяцев — с 1 августа до 31 декабря.

Проект постановления направлен в аппарат правительства.
Ссылка:
просмотров: 235
Версия для печати
Материалы по теме
«Безопасный город». В Бишкеке знаки установлены не по ГОСТу. ГУОБДД поясняет
«Безопасный город». Автомобилисты жалуются на неправильно установленные знаки
«Безопасный город». Премьер поблагодарил кыргызстанцев, сообщающих о недостатках
«Безопасный город». ГУОБДД объяснило, как проехать перекресток без стоп-линии
Водители считают, что штраф со скидкой можно оплатить и через 15 дней
«Безопасный город». Кому достанется вторая фаза проекта
«Безопасный город». Четыре компании готовы установить камеры по Кыргызстану
Камеру «Безопасного города» расстреляли в пригороде Бишкека
«Безопасный город». Камеры по всему Кыргызстану установят только в 2020 году
«Безопасный город». Смертность на дорогах Бишкека снизилась на 52,9 процента
Популярные новости
Действующие сотрудники ГКНБ привезли бычка в&nbsp;дом Алмазбека Атамбаева в&nbsp;Кой-Таше Действующие сотрудники ГКНБ привезли бычка в дом Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше
Лишение неприкосновенности Атамбаева. Роза Отунбаева выступила с&nbsp;заявлением Лишение неприкосновенности Атамбаева. Роза Отунбаева выступила с заявлением
Попытка &#8470;&nbsp;2. Омурбек Бабанов еще раз решил вернуться в&nbsp;Кыргызстан Попытка № 2. Омурбек Бабанов еще раз решил вернуться в Кыргызстан
Советник Сооронбая Жээнбекова подал в&nbsp;отставку и&nbsp;перешел на&nbsp;сторону Атамбаева Советник Сооронбая Жээнбекова подал в отставку и перешел на сторону Атамбаева
Бизнес
&laquo;Счастливые часы&raquo; от&nbsp;MegaCom: 1&nbsp;гигабайт всего за&nbsp;1&nbsp;сом «Счастливые часы» от MegaCom: 1 гигабайт всего за 1 сом
LG&nbsp;NeoChef&nbsp;&mdash; ваш личный шеф-повар на&nbsp;кухне! LG NeoChef — ваш личный шеф-повар на кухне!
Теперь купить смартфон в&nbsp;кредит не&nbsp;выходя из&nbsp;дома можно по&nbsp;всему Кыргызстану! Теперь купить смартфон в кредит не выходя из дома можно по всему Кыргызстану!
Краткосрочные депозиты от&nbsp;БТА Банка Краткосрочные депозиты от БТА Банка