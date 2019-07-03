11:35
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Безопасный город (337)

«Безопасный город». В Бишкеке знаки установлены не по ГОСТу. ГУОБДД поясняет

Активист Акин Токталиев пытался оспорить штраф за нарушение Правил дорожного движения, заявив, что в Бишкеке на пересечении бульвара Молодой Гвардии и проспекта Жибек Жолу установлены дорожные знаки «Направление движения по полосам», не предусмотренные действующими ГОСТами. ГУОБДД МВД считает, что все дорожные знаки установлены правильно.

Дорожные знаки изготавливаются и устанавливаются согласно межгосударственному ГОСТу 32945-2014 «Дороги автомобильные общего пользования». Направление стрелок на знаках должно соответствовать реальной планировке, требуемым направлениям движения и реальной схеме организации движения. Конфигурация может изменяться.

«Гражданин Акин Токталиев, не получив на руки постановления суда, заявляет, что судом дорожные знаки, установленные на этом перекрестке, признаны незаконными, вводит общественность в заблуждение. Он призывает саботировать проект «Безопасный город», который направлен на снижение смертности на дорогах», — пояснили в ГУОБДД.
Ссылка:
просмотров: 471
Версия для печати
Материалы по теме
«Безопасный город». Автомобилисты жалуются на неправильно установленные знаки
«Безопасный город». Премьер поблагодарил кыргызстанцев, сообщающих о недостатках
«Безопасный город». ГУОБДД объяснило, как проехать перекресток без стоп-линии
Водители считают, что штраф со скидкой можно оплатить и через 15 дней
«Безопасный город». Кому достанется вторая фаза проекта
«Безопасный город». Четыре компании готовы установить камеры по Кыргызстану
Камеру «Безопасного города» расстреляли в пригороде Бишкека
«Безопасный город». Камеры по всему Кыргызстану установят только в 2020 году
«Безопасный город». Смертность на дорогах Бишкека снизилась на 52,9 процента
«Безопасный город». Хулиганы залепили камеру жвачкой
Популярные новости
Сторонники Алмазбека Атамбаева в&nbsp;Кой-Таше, день четвертый. В&nbsp;меню&nbsp;&mdash; плов Сторонники Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше, день четвертый. В меню — плов
Лишение неприкосновенности Атамбаева. Роза Отунбаева выступила с&nbsp;заявлением Лишение неприкосновенности Атамбаева. Роза Отунбаева выступила с заявлением
Абдиль Сегизбаев впервые после отставки появился на&nbsp;публике. В&nbsp;Кой-Таше Абдиль Сегизбаев впервые после отставки появился на публике. В Кой-Таше
Алмазбек Атамбаев об&nbsp;аресте серого кардинала судебной системы Манаса Арабаева Алмазбек Атамбаев об аресте серого кардинала судебной системы Манаса Арабаева
Бизнес
Теперь купить смартфон в&nbsp;кредит не&nbsp;выходя из&nbsp;дома можно по&nbsp;всему Кыргызстану! Теперь купить смартфон в кредит не выходя из дома можно по всему Кыргызстану!
Краткосрочные депозиты от&nbsp;БТА Банка Краткосрочные депозиты от БТА Банка
&laquo;Бакай Банк&raquo; и&nbsp;&laquo;БТА Банк&raquo; объединяются. Что изменится в&nbsp;финансовом секторе «Бакай Банк» и «БТА Банк» объединяются. Что изменится в финансовом секторе
Бишкекчане о&nbsp;концерте &laquo;ДДТ&raquo;: Ностальгично! Музыкально! Душевно! Бишкекчане о концерте «ДДТ»: Ностальгично! Музыкально! Душевно!