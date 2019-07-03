«Безопасный город». В Бишкеке знаки установлены не по ГОСТу. ГУОБДД поясняет

Активист Акин Токталиев пытался оспорить штраф за нарушение Правил дорожного движения, заявив, что в Бишкеке на пересечении бульвара Молодой Гвардии и проспекта Жибек Жолу установлены дорожные знаки «Направление движения по полосам», не предусмотренные действующими ГОСТами. ГУОБДД МВД считает, что все дорожные знаки установлены правильно.

Дорожные знаки изготавливаются и устанавливаются согласно межгосударственному ГОСТу 32945-2014 «Дороги автомобильные общего пользования». Направление стрелок на знаках должно соответствовать реальной планировке, требуемым направлениям движения и реальной схеме организации движения. Конфигурация может изменяться.

«Гражданин Акин Токталиев, не получив на руки постановления суда, заявляет, что судом дорожные знаки, установленные на этом перекрестке, признаны незаконными, вводит общественность в заблуждение. Он призывает саботировать проект «Безопасный город», который направлен на снижение смертности на дорогах», — пояснили в ГУОБДД.