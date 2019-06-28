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Общество
Сюжет: Безопасный город (334)

Водители считают, что штраф со скидкой можно оплатить и через 15 дней

Водители считают, что штраф со скидкой можно оплатить и через 15 дней. Об этом в социальной сети Facebook написал пользователь Эрлан Рысбеков.

«Сейчас платишь 50 процентов от суммы, даже если просрочил льготные 15 дней. Негласная такая скидка от властей, чтоб народ на вилы власть не поднял», — написал он.

В ГУОБДД МВД 24.kg пояснили, что штраф должен быть уплачен не позднее одного месяца со дня вручения постановления, а в случае обжалования — не позднее 15 дней со дня получения уведомления об оставлении жалобы без удовлетворения.

В случае уплаты штрафа в течение 15 календарных дней со дня получения постановления о наложении штрафа, его размер уменьшается на 50 процентов. Никаких других льгот не предусмотрено.
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